Олександрійський Патріарх повідомить усіх Предстоятелів Помісних Церков про церковну ситуацію в Україні

«Я зроблю все по мірі своїх сил, щоб повідомити усіх про ситуацію в Україні, усіх Предстоятелів Помісних Церков».

Про це сказав Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II після завершення Божественної літургії у Свято-Троїцькому соборі Одеси 28 вересня, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Олександрійський Патріарх зазначив, що своєю присутністю на урочистостях в Одеській єпархії свідчить про те, що саме Українська Православна Церква є єдиною канонічною Церквою в Україні.

«Як ми пам’ятаємо, найбільшою проблемою в Церкві усього світу були єресі і розколи, — підкреслив Блаженніший Патріарх. — Я хочу вас попросити, щоб ви залишалися вірними перед обличчям Христа своєї Церкви».

Він пояснив, що у всьому потрібно покладатися на Бога: «Церква належить Іісусу Христу і Він у ній керує». «Господь бореться за свою Церкву», — сказав Його Блаженство.

Звертаючись до присутніх архіпастирів, духовенства та віруючих, Патірарх Феодор зазначив: «Я зроблю все по мірі своїх сил, щоб повідомити усіх про ситуацію в Україні, усіх Предстоятелів Помісних Церков. Щоб канонічна Церква залишалася єдиною канонічною Православною Церквою і Господь завжди подавав Її свої блага».

Він також додав, що «величезний гріх буде на Другому Суді, якщо проллється хоча б одна крапля крові».

За словами Архіпастиря, найвищою цінністю у світі є канонічність Церкви. «Ваша Церква канонічна, Православна і Свята», — підкреслив Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор.