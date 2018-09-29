Олександрійський Патріарх Феодор очолив богослужіння в одеському соборі, де служив протягом 10-ти років

У другий день свого перебування на Одещині, 28 вересня, Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II звершив Божественну літургію в Свято-Троїцькому соборі м.Одеси.

Біля входу в собор Блаженнішого Феодора зустрічали сотні віруючих, які зібралися у цей один з найстаріших храмів Одеси, де протягом 10 років Предстоятель Олександрійської Церкви ніс послух екзарха. Багато одеситів пам’ятають його служіння у цьому соборі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Блаженнішому Патріарху співслужив сонм ієрархів Олександрійської, Української та Молдавської Православних Церков, а також численне духовенство.

Богослужіння відбувалося грецькою, церковнослов’янською та молдавською мовами. На великому вході Патріарх Феодор згадав Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія серед глав автокефальних Церков.

Раніше Олександрійський Патріарх Феодор у своєму зверненні до вірних Української Православної Церкви після звершення молебню про єдність Православ’я в Україні в Одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі висловив підтримку Блаженнішому Митрополиту Онуфрію, як главі канонічної Церкви в Україні.