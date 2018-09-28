Грузинська Православна Церква взяла нейтралітет з українського церковного питання

Грузинська Православна Церква не буде брати участь у дискусії щодо автокефалії Української православної церкви.

Про це заявив настоятель церкви Кікеті Грузинської Православної Церкви, помічник місцеблюстителя Патріарха Грузії Андріа Джагмаїдзе, повідомляє російське інформагентство.

"Незгода з цього питання існує між двома великими Церквами, у кожної з яких є своя логіка. Ми не приймаємо участі в цих дискусіях", - сказав він.

Священик також зазначив, що "у церковному житті України є багато складнощів, тому робити прогнози нині дуже важко".

Сама Грузинська Православна Церква не заявляла про свою офіційну позицію щодо питання автокефалії. Представники Патріархії Грузії раніше відзначали, можливе визнання автокефалії Української православної церкви буде обговорюватися на засіданні Синоду Грузинскаой Православної Церкви, яке має відбутися у найближчі місяці.