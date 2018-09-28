В УПЦ заявили про постраждалих під час конфлікту за храм на Франківщині

На Івано-Франківщині у Богородчанах сьогодні близько 13.00 активісти «Правого сектору» зайняли Свято-Троїцький храм Української Православної Церкви.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЦ, під час захоплення були зламані двері, розбиті вікна.

"Віруючих побили, один з чоловіків отримав струс мозку, ще одному зламали руку, також постраждав настоятель храму протоієрей Володимир Шувар", - йдеться в повідомленні.

"Кремезних чоловіків біля храму помітили парафіяни. Надійшла інформація, що голова «Правого сектору» збирає людей біля церкви, щоб зайти до храму і захопити його. Тож сюди прийшли парафіяни Свято-Троїцького храму й спробували зашкодити захопленню.

За словами очевидців, активісти змогли проникнути до церкви через внутрішній двір – музичну школу, яка примикає до будівлі. Увірвавшись у храм, вони влаштували бійку з парафіянами, які знаходилися всередині, у результаті декілька осіб отримали серйозні травми – двом чоловікам зламали руки та розбили голови. Настоятеля ж храму, заламавши йому руки, штурханами викинули на вулицю. Вигнавши таким чином усіх парафіян, чоловіки змінили замки.

Все сталося так швидко, що навіть не вдалося зафіксувати це на камеру, повідомляють очевидці. Активісти поводилися агресивно.

Наразі ситуація на місці події залишається напруженою", - повідомляє офіційний сайт УПЦ.