В УПЦ склали молитву про збереження єдності Православ'я

У всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви підноситимуться посиленні молитви за збереження єдності Святого Православ’я.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія особливі молитовні прохання будуть виголошуватися під час кожної Божественної літургії, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Рішення про підсилення молитов за збереження єдності Православ’я було прийнято Священним Синодом УПЦ 25 вересня (Журнал 17).