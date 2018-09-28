В УПЦ склали молитву про збереження єдності Православ'я
14:25, 28 вересня 2018Православ`я
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У всіх храмах та монастирях УПЦ підсилять молитви за збереження єдності Православ’я / news.church.ua
У всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви підноситимуться посиленні молитви за збереження єдності Святого Православ’я.
З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія особливі молитовні прохання будуть виголошуватися під час кожної Божественної літургії, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Рішення про підсилення молитов за збереження єдності Православ’я було прийнято Священним Синодом УПЦ 25 вересня (Журнал 17).
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