Намісник Києво-Печерської лаври звершив панахиду за спочилими однокурсниками

Щорічно в день свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел звершує панахиду за своїми однокурсниками, спочилими під час пожежі в Московських духовних школах.

У Трапезному храмі владиці співслужили братія обителі в священному сані, повідомляється на сайті обителі.

«Тоді, в цю саму ніч, в 1986 році, п’ятеро моїх співкелійників, з якими ми разом вчилися, з якими дружили загинули. Божою милістю я залишився живий. Але біль втрати і біль від пережитого не покидає і до цього дня. Ця подія змушує нас всіх, дорогі брати і сестри, задуматися про те, що в житті можуть відбутися такі випробування, про які ми й не підозрюємо, і кінець нашого життя може бути також несподіваним.

Давайте ж помолимося в цей день всі разом, щоб Господь упокоїв душі тих, хто прийшов в духовні школи для того, щоб здобути освіту і стати священиками, але кого Господь в один момент призвав до Себе, щоб і нам всім у встановлений час стати спадкоємцями Царства Небесного!», - сказав митрополит Павел.