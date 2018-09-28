Сьогодні Патріарх Феодор II звершив літургію у Свято-Троїцькому соборі Одеси

У другий день свого перебування в Одесі, 28 вересня, Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II звершив Божественну літургію у Свято-Троїцькому соборі у співслужінні ієрархів Олександрійської, Української та Молдавської Православних Церков та численного духовенства.

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, біля входу в собор Блаженнішого Феодора зустрічали сотні вірян, які зібралися в цей один із найстаріших храмів Одеси, де протягом 10 років Предстоятель Олександрійської Церкви ніс послух екзарха. І багато хто з присутніх пам'ятають його служіння в цьому соборі.

Богослужіння відбувалося грецькою, церковнослов'янською та молдавською мовами. На великому вході Патріарх Феодор згадав Блаженнішого Онуфрія серед глав автокефальних церков.