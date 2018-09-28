Дружина священика потребує допомоги для проведення хіміотерапії

Анна Діханова, мати п'ятьох дітей, дружина протоієрея Владислава Діханова, голови Синодального відділу Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань потребує допомоги.

Хвороба була виявлена на останній стадії, врятувати в Україні шансів не було, тому вона була терміново госпіталізована в університетську клініку в Фрайбург (Німеччина), повідомляється на сайті Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань.

Діагноз - В-клітинна лімфома срідостіння (злоякісна пухлина, агресивної форми), було поставлено наприкінці липня. По приїзду до Німеччини, 01.08, Анні стало гірше, та ії забрали до реанімації, де вона провела шість днів до початку основного лікування: там відкачали рідину з серця та легенів, пізніше прооперували (видалили шийний лімфовузол).

Згодом розпочали проведення імунотерапії та хіміотерапії. На сьогодні проведено 3 етапи лікування з запланованих 6, кожен з яких складається з декількох курсів хіміотерапії та імунотерапії. Стан матушки Анни дещо покращився, проте залишається важким, але стабільним. Лікарі налаштовані на подолання хвороби.

На сьогодні сума збору складає 61 тисяч євро - сплата за 4, 5 курси хіміотерапії (з урахуванням попередньої заборгованості за 3-й курс).

Про те, як і чим допомогти Анні Діхановій - читайте на сайті pravoslavie.ua.