Патріарх Олександрійський Феодор в Одесі підтримав вірних УПЦ

Блаженніший Митрополит Онуфрій — глава канонічної Церкви в Україні.

Про це сказав Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II 27 вересня у своєму зверненні до вірних Української Православної Церкви після звершення молебню про єдність Православ’я в Україні в Одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель Олександрійської Православної Церкви закликав вірних УПЦ «залишатися вірними Православній вірі, залишатися в канонічній Церкві».

Патріарх Феодор нагадав, що апостол Петро в I столітті побачив розірваний хітон Христа, і додав: «Цей хітон уже стільки років закривавлений, тому цей хітон потрібно тримати всередині наших сердець. Тому що в історії Церкви були дуже складні часи, однак ми віримо, що в ці складні дні в Україні є канонічна Церква».

Олександрійський Патріарх підкреслив, що Предстоятель канонічної Української Православної Церкви — Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. «Глава канонічної Церкви в Україні — це наш Блаженніший Митрополит Онуфрій, благословенна людина від Бога і справжній монах», — зазначив Владика.

Блаженніший Патріарх Феодор згадав, що тиждень тому перебував із візитом у Польщі. Зокрема, Владика розповів, що «з Блаженнішим Митрополитом Савою підписали один документ, що ми знаходимося разом із канонічною Православною Церквою в Україні».

Насамкінець Олександрійський Патріарх зазначив: «Ми будемо разом із тими, хто хоче Православної єдності, тому що моя любов завжди з вами. Також сьогодні ми в храмі, щоб сказати: залишайтеся вірними християнами в Православній Церкві. Величезна подяка, що ви знаходитеся тут! Здоров’я, щастя і Православного життя! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!».