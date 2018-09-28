Патріарх Олександрійський Феодор помолився з вірянами УПЦ в Одесі за єдність Православної Церкви

У четвер, 27 вересня, до Одеси прибув Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ, де звершив молебень про єдність Церкви Христової, припинення розколів і про мир в Україні.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу Одеської єпархії.

Блаженнішого Патріарха Феодора зустрічали в аеропорту «Одеса» митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, митрополит Горлівський і Слов’янський Митрофан, єпископ Южненський Діодор, єпископ Арцизький Віктор.

Тисячі вірян зустрічали Предстоятеля Олександрійської Православної Церкви у Спасо-Преображенському Одеському кафедральному соборі, де Патріарх звершив молебінь про єдність Православ’я в Україні, про мир і злагоду на багатостраждальній Українській землі у співслужінні архіпастирів УПЦ та духовенства Одеської єпархії.

Патріарх Феодор звернувся з первосвятительським словом до вірян Української Православної Церкви, зазначивши, що «у ці складні дні в Україні є канонічна церква, яку очолює Блаженніший Митрополит Онуфрій — благословенна людина від Бога і справжній монах».

Після молебню Олександрійський Патріарх відвідав Свято-Успенський Одеський кафедральний собор, де приклався до святинь храму і благословив парафіян собору.

У п’ятницю, 28 вересня, Патріарх Феодор очолив Божественну літургію у Свято-Троїцькому грецькому соборі, де багато років служив представником Олександрійського Патріаршого престолу.