Громада Кафедрального собору УПЦ привітала з Хрестовоздвиженням підопічних Бородянського психоневрологічного інтернату

Напередодні свята Хрестовоздвиження, 26 вересня, соціальний відділ Кафедрального собору УПЦ на честь Воскресіння Христового і протоієрей Павло Білий відвідали Бородянський психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням.

Від Кафедрального собору для пацієнтів була передана партія свіжої випічки (пиріжки, кекси), а також фрукти (банани, яблука). Священик разом із керівником соціального відділу Оленою Богданової пройшлися палатами, привітали всіх зі святом і пригостили гостинцями, повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

За надану допомогу завідувач відділенням інтернату висловив щиру подяку архієпископу Бородянському Варсонофію і громаді Катедрального собору.

Допомогу отримали пацієнти спеціалізованого закладу, у якому на сьогоднішній день перебувають на лікуванні 355 осіб. У відділенні також знаходяться люди похилого віку, які втратили можливість самообслуговування, і кому за медичними показниками не протипоказано перебувати в обстановці інтернату.