Кіпрська Православна Церква готова виступити посередником у врегулюванні церковного питання в Україні

Архієпископ Кіпрський Хризостом II повідомив про готовність Кіпрської Православної Церкви виступити посередником у врегулюванні церковного питання в Україні.

Свою пропозицію владика Хризостом II зробив на зустрічі з послом України на Кіпрі Борисом Гуменюком, повідомляє сайт журналу "Фома" з посиланням на сайт Кіпрської Церкви.

Повідомляється, що в ході зустрічі Предстоятель Кіпрської Церкви «висловив свою занепокоєність і стурбованість з приводу останніх подій в Українській Церкві і можливістю створення розколу, який завдасть шкоди єдності всього Православ'я».

Архієпископ підтвердив готовність Кіпрської Церкви стати «мостом для нормалізації нестійкої ситуації» навколо православ'я в Україні. У той же час, про якісь конкретні пропозиції владики Хризостома II з питання врегулювання церковної ситуації в Україні поки не повідомляється.