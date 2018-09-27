У Києві з 8 по 11 жовтня пройде православний кінофестиваль "Покров"

З 8 по 11 жовтня в київському Будинку кіно пройде XVI-й міжнародний кінофестиваль православного кіно "Покров".

Як повідомляється на сайті фестивалю, на конкурс приймаються художні, документальні, короткометражні та анімаційні фільми. Для кожної роботи потрібно надсилати окрему заявку.

Подати заявку на участь можна тут.