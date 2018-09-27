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У Києві з 8 по 11 жовтня пройде православний кінофестиваль "Покров"

20:02, 27 вересня 2018
Православ`я
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"Покров" / pokrovkino.com

Як повідомляється на сайті фестивалю, на конкурс приймаються художні, документальні, короткометражні та анімаційні фільми. Для кожної роботи потрібно надсилати окрему заявку.

Подати заявку на участь можна тут.

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