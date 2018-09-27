Митрополит Онуфрій розповів, у чому полягає сила хреста

Сила Хреста в тому, що на ньому був розіп’ятий Господь.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій під час проповіді в день свята Воздвиження Хреста Господнього, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадав, що Святий Хрест — це велика святиня. «Ми молимося Святому Хресту і тим самим молимося Самому Богу, щоб Господь силою Свого Хреста зберіг нас від усякого зла, тому що Хрест став носієм життєдайної сили Божої. Ми вклоняємося Хресту не як знаряддю смерті, а як знаряддю нашого спасіння», — пояснив Архіпастир.

Блаженніший владика нагадав, що Христос розіп’явся на Хресті добровільно, освятивши його. Тому ми, за словами Владики, «Хрест не можемо ненавидіти, як представники деяких сучасних течій, ми повинні його любити».

«Кожний християнин повинен носити хрест на своїх грудях, не залежно від того, з якого він металу чи дерева. Сила Хреста залежить не від того, з якого матеріалу він зроблений, а від того, що на ньому був розп’ятий Спаситель світу», — зауважив Предстоятель.

Митрополит Онуфрій також підкреслив, що «Хрестом розчиняється наше життя». Адже кожен день християнина супроводжується саме молитвою і хресним знаменням.

«Блаженна людина, яка шанує Святий Хрест, носить хрест на своїх грудях і осіняє себе хресним знаменням, тому що силою Хреста виганяється з людини всяка нечиста сила, нечисті духи, які шукають, як леви, що рикають, як би поглинути людину і привести до погибелі», — сказав Архіпастир.

Наостанок Предстоятель побажав, щоб Господь зміцнював кожного на його земному шляху, і додав: «Щоб ми, Силою Чесного і Животворящого Хреста, не були переможені темними силами зла, пройшли благополучно той шлях земного життя, який написаний кожній людині, і щоб ми стали здатними вмістити в собі благодать вічного життя на Небі!».