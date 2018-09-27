У день Хрестовоздвиження в Києво-Печерській лаврі було звершено хіротонію над новим архієреєм

У день свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, 27 вересня, Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, за богослужінням була звершена єпископська хіротонія над архімандритом Нестором (Доненко).

25 вересня Священним Синодом УПЦ (Журнал №35) клірик Сімферопольської єпархії архімандрит Нестор (Миколай Миколайович Доненко) обраний єпископом Ялтинським, вікарієм Сімферопольської єпархії. Чин наречення напередодні очолив Предстоятель Української Православної Церкви у Свято-Пантелеїмонівському монастирі у Феофанії.

Блаженніший Владика розповів вірним про віднайдення і воздвиження Чесного Древа у IV столітті та про значення хресного подвигу Спасителя для життя християн.

“Ми вклоняємось Хресту не тому, що він – знаряддя смерті, а тому, що він – знаряддя нашого спасіння”, – наголосив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

За богослужінням було піднесено сугубу молитву про мир в Україні та єдність Православної Церкви.

Предстоятель звершив ієрейську хіротонію над дияконом Олексієм Волковим, кліриком храму святих апостолів Петра і Павла на Куренівці.

Наприкінці богослужіння Архіпастир виголосив Слово до новопоставленого єпископа Ялтинського Нестора і вручив йому архієрейський жезл. Потім священнослужителі на чолі з Блаженнішим Владикою вклонилися Чесному Хресту.