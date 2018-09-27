Сьогодні до Одеси прибуде Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II

В Одесу 27 вересня з дружнім візитом прибуває Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор - Предстоятель Олександрійської Православної Церкви - другий за шануванням серед Предстоятелів Православних Церков світу.

Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

О 17.00 відбудеться зустріч Патріарха Феодора в Спасо-Преображенському одеському кафедральному соборі, де буде звершено молебень за єдність Православ'я в Україні у співслужінні митрополита Агафангела, єпископата та духовенства.

28 вересня о 09.00 Блаженніший Патріарх Феодор звершить Божественну літургію в Свято-Троїцькому соборі Одеси.