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Сьогодні до Одеси прибуде Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II

14:12, 27 вересня 2018
Православ`я
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Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II / eparhiya.od.ua

В Одесу 27 вересня з дружнім візитом прибуває Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор - Предстоятель Олександрійської Православної Церкви - другий за шануванням серед Предстоятелів Православних Церков світу.

Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

О 17.00 відбудеться зустріч Патріарха Феодора в Спасо-Преображенському одеському кафедральному соборі, де буде звершено молебень за єдність Православ'я в Україні у співслужінні митрополита Агафангела, єпископата та духовенства.

28 вересня о 09.00 Блаженніший Патріарх Феодор звершить Божественну літургію в Свято-Троїцькому соборі Одеси.

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