Митрополит Антоній - про силу Хреста Господнього (рос.)

Митрополит Антоний (Паканич) о тайне и силе Креста Господня.

"Много различных бедствий и катаклизм потрясали мир, гибли цивилизации и города, исчезали целые народы и государства. Но Церковь Христова, гонимая и преследуемая, запрещаемая и даже внутренне раздираемая, стоит по сей день непоколебимо, являя миру правду Христову и свет Божий.

Ибо сказано нам: врата адовы не одолеют Ее никогда.

Из истории мы можем видеть, что тщетны оказывались усилия и бесплодны старания мировых правителей, пытающихся уничтожить Церковь Христову и Ее служителей, чтобы беспрепятственно установить свои правила вразрез с Божественными. Присутствие Церкви мешало им творить свои беззакония, Она их незримо обличала.

Имена таких деятелей и их дела канули в Лету, память о них стерлась, а главным законом в мире остаются заповеди Божии и единственным верным оружием христиан – Крест.

«Крест хранитель всея вселенныя, Крест красота Церкве, Крест царей Держав, Крест верных утверждение, Крест Ангелов слава и демонов язва», –воспевает Церковь.

Церковь неистребима, как неистребима благодать Божия. Именно благодатью укрепляется Церковь изнутри, а Крестом Господь хранит верных Своих чад от врагов видимых и невидимых.

И нам нечего бояться: с нами Бог и Его сила, Его Крест и Его благодать.

Тайна Креста

Крест с самого начала своего существования сопровождается чудесами.

Он поменял первоначальное символичное значение на абсолютно противоположное – из орудия казни, вызывавшее ужас и страх среди людей, Крест стал чудесным образом орудием спасения человека, его надеждой и опорой.

Это произошло после Крестной смерти Спасителя.

Христос Крестом сокрушил и посрамил диавола, с Креста Он сошел во ад, где освободил мучившихся и ввел их в Царствие Небесное. С тех пор изображение Креста страшно для демонов и спасительно для верующих. Свидетельством тому множество исцелений и чудес, происходящих по молитвам у Самого Креста Господня или же у Его изображений.

Нет большего упования у христиан, чем упование на силу и помощь Креста Господня.

Крест был явлен равноапостольному императору Константину в небе как Божие знамение со словами «Сим победиши», когда тот шел в Рим, чтобы дать отпор мучителям.

Победив трижды в сражениях с помощью Креста Господня, царь Константин просит свою мать, благочестивую царицу Елену, отправиться в Иерусалим на поиски Креста, на котором был распят Господь.

И вот тут совершилось первое чудо исцеления. После долгих поисков царице удалось узнать, что Крест зарыт в языческом капище. Во время раскопок были обнаружены: Гроб Господень, три креста, лежащих неподалеку, дощечка с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский», сделанная по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа.

Так как было неясно, на каком из трех крестов распяли Спасителя, их решили подносить поочередно к тяжелобольной женщине. И когда возложили третий крест, женщина тотчас исцелилась от недуга.

Рядом с этим местом несли для погребения человека, и когда возложили на него Крест, он ожил. После воскресения усопшего стало понятно, что это Животворящий Крест.

Крест сегодня

Исполнение воли Божией в земной жизни без оглядки на препятствия, трудности, страдания и смерть – это и есть крест для каждого из нас.

Вспомним, какой крест взял на Себя Господь, когда спас нас от власти греха и смерти. Ответим же любовью на Его любовь. Ответим своим смирением перед земным крестом на Его Крестные страдания.

Ощутим реальность Его Креста и поклонимся Его жертве. Не останемся безразличными к Его зову, к тому, ради чего была принесена Его жертва.

Он умер за ненавидящих Его, за наши преступления. Не пройдем мимо Его любви и Его Креста, не надломимся и не убоимся, не изменим Ему.

Будем молиться в эти дни, чтобы Господь не только нам и нашим близким, но и всему Православию, всей полноте Церкви даровал Свои милости, защитил всех нас и укрепил Своим Крестом".

"Православная жизнь"