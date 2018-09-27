Під Києвом освятили новозбудований православний храм на честь рівноапостольної Ніни

У селі Велика Олександрівка на Київщині освячено храм на честь рівноапостольної Ніни.

На віддання свята Різдва Богородиці, 25 вересня, у Першому бориспільському благочинні було звершене велике освячення храму на честь святої рівноапостольної Ніни — просвітительки Грузії. Про це повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.

З благословення митрополита Бориспільського і Броварського Антонія чин великого освячення та святкову Божественну літургію на парафії звершив вікарій Київської Митрополії єпископ Васильківський Миколай.

Після Євангельського читання владика звернувся до вірян із архіпастирським словом, а після сугубої єктенії підніс молитву за мир в Україні.

На завершення богослужіння, з благословення Його Блаженства єпископ Миколай вручив церковні ордени будівничим і благодійникам храму, висловив слова подяки тим, хто бере активну участь у житті парафії та передав всім привітання й благословення від правячого архієрея Бориспільської та Броварської єпархії митрополита Антонія.