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Під Києвом освятили новозбудований православний храм на честь рівноапостольної Ніни

07:54, 27 вересня 2018
Православ`я
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Під Києвом освятили новозбудований православний храм / mitropolia.kiev.ua

На віддання свята Різдва Богородиці, 25 вересня, у Першому бориспільському благочинні було звершене велике освячення храму на честь святої рівноапостольної Ніни — просвітительки Грузії. Про це повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.

/ mitropolia.kiev.ua

З благословення митрополита Бориспільського і Броварського Антонія чин великого освячення та святкову Божественну літургію на парафії звершив вікарій Київської Митрополії єпископ Васильківський Миколай.

/ mitropolia.kiev.ua

Після Євангельського читання владика звернувся до вірян із архіпастирським словом, а після сугубої єктенії підніс молитву за мир в Україні.

На завершення богослужіння, з благословення Його Блаженства єпископ Миколай вручив церковні ордени будівничим і благодійникам храму, висловив слова подяки тим, хто бере активну участь у житті парафії та передав всім привітання й благословення від правячого архієрея Бориспільської та Броварської єпархії митрополита Антонія.

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