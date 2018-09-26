Напередодні Воздвиження Хреста Господнього митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Напередодні свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, 26 вересня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння з чином Воздвиження Хреста у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Під час великого славослов’я Предстоятель виніс Святе Древо на центр храму, де було звершено чин Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Початково свято Воздвиження встановлене Церквою на згадку про віднайдення Хреста Господнього у IV столітті. У VII столітті зі спомином про віднайдення Хреста була з’єднана інша подія – повернення древа Животворящого Хреста Господнього з перського полону. Це відбулося 14 вересня 628 року (27 вересня за новим стилем). Таким чином, у святі цього дня з’єдналися два спомини: про знайдення Хреста Господнього і про повернення його з полону. Крім цього, богослужбові тексти свята нагадують вірним про страждання і смерть Господа, які Він переніс на Хресті заради нашого спасіння.

Завтра Предстоятель очолить Божественну літургію у Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври. Початок богослужіння о 6.30.