У Лондоні освятили новий кафедральний собор Руської Зарубіжної Церкви
20:17, 26 вересня 2018Православ`я
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У Лондоні освятили новий кафедральний собор Руської Зарубіжної Церкви / synod.com
Новий кафедральний собор Руської Зарубіжної Церкви освятили великим чином у Лондоні 21 вересня.
У співслужінні священноначалія храм освятив архієпископ Берлінський і Німецький Марк, повідомляє сайт Руської Зарубіжної Церкви.
Після освячення в храмі відбулася Літургія, яку очолив Першоієрарх Руської Зарубіжної Церкви митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський Іларіон.
У богослужінні взяли участь багато віруючих, зокрема з парафій Великобританії та Ірландії, а також принц Михаїл Кентський.
Святкування завершилися нагородженням тих, хто брав участь у будівництві та облаштуванні собору, а також урочистим прийомом для всіх учасників знакової для Руської Зарубіжної Церкви події.
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