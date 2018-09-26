У Лондоні освятили новий кафедральний собор Руської Зарубіжної Церкви

Новий кафедральний собор Руської Зарубіжної Церкви освятили великим чином у Лондоні 21 вересня.

У співслужінні священноначалія храм освятив архієпископ Берлінський і Німецький Марк, повідомляє сайт Руської Зарубіжної Церкви.

Після освячення в храмі відбулася Літургія, яку очолив Першоієрарх Руської Зарубіжної Церкви митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський Іларіон.

У богослужінні взяли участь багато віруючих, зокрема з парафій Великобританії та Ірландії, а також принц Михаїл Кентський.

Святкування завершилися нагородженням тих, хто брав участь у будівництві та облаштуванні собору, а також урочистим прийомом для всіх учасників знакової для Руської Зарубіжної Церкви події.