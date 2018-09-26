У монастир на Дніпропетровщині старовинну ікону повернули через майже 90 років

Старовинну ікону Божої Матері «Достойно є» («Милуюча»), написану на Святій Горі Афон для Іосифівського жіночого монастиря у с. Мар'ївка (Каменська єпархія УПЦ, Дніпропетровщина), 22 вересня повернули до рідної обителі.

Після закриття і руйнування монастиря у 1930 р. лик зберегли у себе благочестиві люди, а потім ікону перенесли до Свято-Троїцького кафедрального собору в Дніпрі, де вона зберігалася до теперішнього часу, повідомляє "Фома в Україні".

Цього року у зв'язку зі 145-річчям з дня заснування та 20-річчям відродження обителі ікону було вирішено повернути до монастиря.

22 вересня митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней і архієпископ Каменський і Царичанський Володимир звершили молебень перед іконою. Потім архієреї освятили точний список ікони, який залишиться у соборі. Лик написав клірик Дніпропетровської єпархії протоієрей Андрій Пономаренко.

Потім ікона-оригінал була вручена намісниці Іосифової обителі ігумені Анастасії (Соломасі) з сестрами, після чого під спів «Царице моя Преблагая» ікону хресним ходом перенесли до рідного монастиря.