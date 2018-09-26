На православному пісенному фестивалі зібрали кошти на лікування онкохворих дітей

Понад 50 тисяч гривень було зібрано в рамках фестивалю духовної пісні «Покрий мене, о Божа Матір», який відбувся 23 вересня у місті Іршава (Закарпаття).

Захід відбувся з благословення митрополита Мукачівського та Хустського Феодора, повідомляє "Фома в Україні".

Метою концерту був збір коштів для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення Обласної дитячої лікарні в Мукачево. У ньому взяли участь хорові колективи з Мукачева, Ужгорода, Іршави та інших.

Після концертної програми до всіх звернувся владика Феодор. Він подякував організаторам фестивалю, насельникові Іоанно-Богословського чоловічого монастиря с. Сільці архімандриту Агапіту та всім учасникам за незабутні миті духовної радості, які вони подарували всім слухачам.

Наступного дня, 24 вересня, зібрані кошти передали батькам онкохворих дітей, що проходять лікування в лікарні, а також тим, які живуть в Іршава та селі Брід.

Збір коштів триває. Охочі допомогти можуть перерахувати пожертвування за реквізитами, вказаними на єпархіальному сайті.