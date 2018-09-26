Православні звершили хресний хід з чудотворною іконою Богородиці «Знамення» Курською-Корінною
16:05, 26 вересня 2018Православ`я
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Хресний хід з чудотворною іконою / patriarchia.ru
За давньою традицією 25 вересня відбувся хресний хід з чудотворною іконою Божої Матері «Знамення» Курською-Корінною.
Як повідомляє patriarchia.ru, в соборі Різдва Пресвятої Богородиці в Корінний пустелі відбулася літургія.
По закінченні богослужіння під супровід дзвонів та спів молитов розпочався хресний хід зі святим образом з численними паломниками.
Вдень святиня прибула до Курська. Хресний хід пройшов до Знаменського кафедрального собору, де було звершено молебень перед образом Пресвятої Богородиці.
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