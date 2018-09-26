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Православні звершили хресний хід з чудотворною іконою Богородиці «Знамення» Курською-Корінною

16:05, 26 вересня 2018
Православ`я
2016 0
Хресний хід з чудотворною іконою / patriarchia.ru

Як повідомляє patriarchia.ru, в соборі Різдва Пресвятої Богородиці в Корінний пустелі відбулася літургія.

По закінченні богослужіння під супровід дзвонів та спів молитов розпочався хресний хід зі святим образом з численними паломниками.

Вдень святиня прибула до Курська. Хресний хід пройшов до Знаменського кафедрального собору, де було звершено молебень перед образом Пресвятої Богородиці.

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