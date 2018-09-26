Православні звершили хресний хід з чудотворною іконою Богородиці «Знамення» Курською-Корінною

За давньою традицією 25 вересня відбувся хресний хід з чудотворною іконою Божої Матері «Знамення» Курською-Корінною.

Як повідомляє patriarchia.ru, в соборі Різдва Пресвятої Богородиці в Корінний пустелі відбулася літургія.

По закінченні богослужіння під супровід дзвонів та спів молитов розпочався хресний хід зі святим образом з численними паломниками.

Вдень святиня прибула до Курська. Хресний хід пройшов до Знаменського кафедрального собору, де було звершено молебень перед образом Пресвятої Богородиці.