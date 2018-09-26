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У Хмільнику православна молодь провела змагання з футболу

12:05, 26 вересня 2018
Православ`я
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У Хмільнику відбувся футбольний турнір / orthodox.vinnica.ua

В змаганнях взяли участь команди молодих парафіян православних храмів Хмільницького району, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

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Перше місце дісталося команді з Хмільника. По закінченню турніра благочинний Хмільницького району протоієрей Михаїл Шикирун нагородив усіх учасників грамотами, а переможцям вручив кубок.

Найкращий гравець турніру Віталій Слободецький отримав в подарунок м'яч. Отець Михаїл подякував усім за чудову спортивну і дружню атмосферу.

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