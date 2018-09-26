У Хмільнику православна молодь провела змагання з футболу
12:05, 26 вересня 2018Православ`я
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У Хмільнику відбувся футбольний турнір / orthodox.vinnica.ua
У Хмільнику відбувся футбольний турнір, присвячений 27-й річниці Незалежності України.
В змаганнях взяли участь команди молодих парафіян православних храмів Хмільницького району, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.
Перше місце дісталося команді з Хмільника. По закінченню турніра благочинний Хмільницького району протоієрей Михаїл Шикирун нагородив усіх учасників грамотами, а переможцям вручив кубок.
Найкращий гравець турніру Віталій Слободецький отримав в подарунок м'яч. Отець Михаїл подякував усім за чудову спортивну і дружню атмосферу.
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