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Вихованці православного дитячого будинку відвідали запорізький притулок для тварин

10:30, 26 вересня 2018
Православ`я
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Вихованці православного дитячого будинку відвідали притулок для тварин / hramzp.ua

Вихованці православного дитячого будинку «Надія» в рамках акції, приуроченої до Всесвітнього дня тварин, який відзначається 4 жовтня, відвідали запорізький притулок для тварин «Дай лапу, друже!».

Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ, волонтери, які доглядають за собаками, познайомили дітей зі своїми чотириногими вихованцями.

Діти привезли для собак крупи, миючі засоби, матеріали для підстилок.

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