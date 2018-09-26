Вихованці православного дитячого будинку відвідали запорізький притулок для тварин
10:30, 26 вересня 2018Православ`я
3780 0
Вихованці православного дитячого будинку відвідали притулок для тварин / hramzp.ua
Вихованці православного дитячого будинку «Надія» в рамках акції, приуроченої до Всесвітнього дня тварин, який відзначається 4 жовтня, відвідали запорізький притулок для тварин «Дай лапу, друже!».
Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ, волонтери, які доглядають за собаками, познайомили дітей зі своїми чотириногими вихованцями.
Діти привезли для собак крупи, миючі засоби, матеріали для підстилок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter