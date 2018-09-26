Після закриття Березанської виправної колонії храм на її території став парафіяльною церквою

Храм всіх преподобних отців Печерських, що знаходиться на території Березанської виправної колонії №95, після закриття пенітенціарного закладу став парафіяльною церквою.

Храм побудований зусиллями духовенства Березанського й Баришівського благочинь та ув’язнених колонії, повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.

У 2006 році Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Володимир, митрополит Київський і всієї України, освятив престол храму. З того часу почали звершуватися регулярні богослужіння для в’язнів. Із 2014 року до богослужінь були залучені всі священнослужителі Березані, що дало змогу звершувати Божественні Літургії та молебні поперемінно через тиждень. У зв’язку із закриттям колонії богослужіння припинилися із листопада минулого року. 22 листопада ієрей Димитрій Бондар звершив останній молебень до ікони Божої Матері “Скоропослушниця”.

Із серпня місяця цього року знову розпочалися звершення молебнів у храмі. 10 вересня в день пам’яті Собору преподобних отців Печерських, що в Дальніх печерах спочивають, духовенством Березанського благочиння була завершена перша Божественна Літургія, котра відновить регулярні богослужіння у цьому храмі вже для парафіян.