У мережі з’явилося відео з висоти пташиного польоту православного кафедрального собору, який будується у Луцьку

У мережі з’явилося відео з висоти пташиного польоту кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської УПЦ, який будується у Луцьку.

Відео опубліковано на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Камінь у фундамент споруди заклали у 1998 році. Церква споруджується на честь 1000-ліття Волинської єпархії в Луцьку. За проектом, храм розрахований на три тисячі вірян. І це один з найбільших храмів в Україні.

Церква займає ділянку площею 1,8 га. При будівництві у ґрунт, що просідав, вбили майже чотири сотні свай. Храм – п’ятикупольний і значно вищий за багатоповерхівки цього мікрорайону. Висота дзвіниці, за проектом, має сягати 65 метрів.

Проект будівлі розробляли за зразками соборів Київської Русі 12 століття, хоча й суттєво осучаснювали, повідомляється на сайті собору.