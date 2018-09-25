На Житомирщині священики УПЦ благословили військовозобов'язаних на початок навчання

В Інженерному полку міста Новограда-Волинського 22 вересня почалися збори військовозобов'язаних.

З вітальним словом до присутніх у військової частини А3814 звернувся помічник благочинного Новоград-Волинського округу протоієрей Сергій Матвійчук. Після молебню отець Сергій разом із кліриком Свято-Преображенського храму міста протоієреєм Серафимом Маркевичем окропили воїнів святою водою, повідомляє сайт Житомирської єпархії УПЦ.

Жителі 23-х районів Житомирської області пройдуть навчання у складі 4-го окремого стрілецького батальйону територіальної оборони на базі військової частини Новоград-Волинського гарнізону. Протягом 10-ти днів військовозобов'язані освоюватимуть теоретичні та практичні знання та навички. До навчальної програми увійдуть: охорона важливих об'єктів та комунікацій, розгортання та несення служби на блокпостах, боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, незаконно утвореними збройними формуваннями та мародерами, підтримання безпеки та правопорядку у районі формування та багато іншого.