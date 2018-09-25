Затверджено текст служби Собору святих Київської духовної академії і семінарії

Затверджено для богослужбового використання текст служби Собору святих Київської духовної академії і семінарії. Рішення про це прийняв 25 вересня Священний Синод Української Православної Церкви, засідання якого очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій, про що повідомляється у Журналах Синоду, опублікованих на сайті Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ. Відповідне рішення затверджено Журналом №25 Священного Синоду УПЦ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter