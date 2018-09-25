Затверджено текст служби Собору святих Київської духовної академії і семінарії
20:57, 25 вересня 2018Православ`я
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Київська духовна академія і семінарія / news.church.ua
Затверджено для богослужбового використання текст служби Собору святих Київської духовної академії і семінарії.
Рішення про це прийняв 25 вересня Священний Синод Української Православної Церкви, засідання якого очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій, про що повідомляється у Журналах Синоду, опублікованих на сайті Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.
Відповідне рішення затверджено Журналом №25 Священного Синоду УПЦ.
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