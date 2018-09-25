Священний Синод УПЦ включив до Собору Уманських святих 30 новомучеників, що постраждали за віру

Священний Синод УПЦ благословив встановити день святкування Собору Уманських святих, до складу якого включено «всіх новомучеників, сповідників і святих, що просіяли в землях Уманської єпархії».

Рішення про це прийняв 25 вересня Священний Синод Української Православної Церкви, засідання якого очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій, про що повідомляється у Журналах Синоду, опублікованих на сайті Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

До складу Собору Уманських святих включено 30 новомучеників.

День святкування Собору Уманських святих встановлено у вівторок 1-ї седмиці після П’ятидесятниці.