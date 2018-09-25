Священний Синод УПЦ включив до Собору Уманських святих 30 новомучеників, що постраждали за віру
20:16, 25 вересня 2018Православ`я
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Засідання Священного Синоду відбулося сьогодні в резиденції Предстоятеля УПЦ / news.church.ua
Священний Синод УПЦ благословив встановити день святкування Собору Уманських святих, до складу якого включено «всіх новомучеників, сповідників і святих, що просіяли в землях Уманської єпархії».
Рішення про це прийняв 25 вересня Священний Синод Української Православної Церкви, засідання якого очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій, про що повідомляється у Журналах Синоду, опублікованих на сайті Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.
До складу Собору Уманських святих включено 30 новомучеників.
День святкування Собору Уманських святих встановлено у вівторок 1-ї седмиці після П’ятидесятниці.
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