На Полтавщині та Миколаївщині створять нові православні монастирі.

Рішення про це прийняв 25 вересня Священний Синод Української Православної Церкви, засідання якого очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, про що повідомляється у Журналах Синоду, опублікованих на сайті Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

Новий Богородицький Горбанівський жіночий монастир Полтавської єпархії Української Православної Церкви буде створено у селі Горбанівка Полтавського району Полтавської області (Журнал №19).

Свято-Преображенський чоловічий монастир Вознесенської єпархії Української Православної Церкви буде утворено на місці парафії на честь святого благовірного князя Олександра Невського у смт. Доманівка Доманівського району Миколаївської області. На посаді намісника (ігумена) цього монастиря Священний Синод затвердив архімандрита Антонія (Стояновського Віктора Сергійовича).

Крім того, Священний Синод УПЦ призначив нових намісників у три інші православні обителі.

На посаді намісника (ігумена) Свято-Іоанно-Предтеченського чоловічого монастиря Хмельницької єпархії затверджено ієромонаха Трифона (Клінтухова Павла Миколайовича).

На посаді настоятельки жіночого монастиря на честь Різдва Божої Матері Хустської єпархії затверджено монахиню Євфимію (Калинич Наталію Василівну).

На посаді намісника (ігумена) Святителя Іоанна Милостивого Загаєцького чоловічого монастиря Тернопільської єпархії затверджено архімандрита Германа (Велькова Володимира Родіоновича).