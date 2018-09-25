В УПЦ прославлять три нові чудотворні ікони

В Українській Православній Церкві будуть прославлені нові чудотворні ікони.

Рішення про це прийняв 25 вересня Священний Синод Української Православної Церкви, засідання якого очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Зокрема члени Священного Синоду УПЦ, заслухавши рапорт голови Комісії по канонізації святих при Священному Синоді УПЦ митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, ухвалили прославити: Тригірську ікону Божої Матері, що знаходиться у Тригірському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі с. Тригір’я Житомирського району Житомирської області (журнал №26); ікону Божої Матері «Безпорадних єдина Надія», що знаходиться в храмі на честь святого великомученика Димитрія Солунського смт. Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області (журнал №27); Городницьку ікону Божої Матері «Утамуй мої печалі», що знаходиться у Свято-Георгіївському ставропігійному чоловічому монастирі смт Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області (журнал №28).

Відповідно будуть встановлені дні святкування цих ікон: 20 серпня — на честь Тригірського образу Божої Матері, 18 листопада — на честь образу Божої Матері «Безпорадних єдина Надія» та 7 лютого — на честь Городницької ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі».

Також Синод ухвалив іконописне зображення святителя Луки, єпископа Білгородського (журнал №29) та затвердив святкувати 4 вересня, у день блаженної кончини святого, день його пам’яті.