Синод УПЦ закликав відмовитися від антицерковних законопроектів

Українська Православна Церква закликала "всіх, хто працює над антицерковними законопроектами", які знаходяться на розгляді у Верховній Раді, відмовитися від них.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, таке рішення зафіксоване у Журналі №18 Священного Синоду, що відбувся сьогодні у Києво-Печерській лаврі.

Зокрема, Церква закликає "усіх учасників, які працюють над реалізацією законопроектів № 4128 (про зміну підлеглості релігійних громад), № 4511 (про особливий статус релігійних організацій), № 5309 (про зміну назви релігійних організацій), відмовитися від цих законодавчих намірів як таких, що суперечать Конституції України та є антицерковними".

На думку Синоду УПЦ, ці законодавчі ініціативи "мають на меті юридичну ліквідацію Української Православної Церкви, шляхом її рейдерського захоплення через зміну назви, протиправне втручання в органи управління та захоплення майна (святинь, храмів та монастирів)".

В документі підкреслюється, що УПЦ є "релігійним об’єднанням, яке зареєстроване та діє у відповідності до законодавства України, і будь-які примушування до зміни її назви є незаконними та кваліфікуються як втручання у внутрішні справи Церкви".

Також Священний Синод УПЦ зазначив, що у разі прийняття законопроектів, це розділить людей та зробить чужими у своїй країні мільйони громадян України.