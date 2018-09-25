Синод УПЦ закликав екзархів Константинопольського Патріархату покинути Україну

Священний Синод Української Православної Церкви закликав Константинопольський Патріархат припинити втручання у внутрішні справи УПЦ та не порушувати її канонічної території, а екзархів - покинути Україну.

Про це йдеться у Журналі №17 рішень Священного Синоду, прийнятих 25 вересня на засіданні у Києво-Печерській лаврі, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Екзархи Константинопольського Патріархату архієпископ Памфілійський Даниїл та єпископ Едмонтонський Іларіон мають покинути канонічну територію Української Православної Церкви», – вказано у Журналі.

На думку Синоду, діяльність цих екзархів «порушує міжконфесійний мир в Україні».

Водночас Священний Синод УПЦ призупинив співслужіння єпископату УПЦ з ієрархами Константинопольського Патріархату.

Також члени Священного Синоду УПЦ закликали вірян посилити молитви про збереження єдності Православ’я.