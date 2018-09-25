Синод Руської Зарубіжної Церкви призупинив співслужіння з Константинопольським Патріархатом

Слідом за Руською Православною Церквою Архієрейський Синод Руської Зарубіжної Церкви прийняв рішення про призупинення співслужіння на архієрейському рівні з Константинопольським Патріархатом.

Про це повідомляється на офіційному сайті Руської Православної Церкви Закордоном.

«Згідно з рішенням Священноначалія Руської Православної Церкви, призупинити співслужіння на архієрейському рівні з Константинопольською Православною Церквою і участь Руської Зарубіжної Церкви у роботі єпископських асамблей, про що видати циркулярний указ», — сказано в постанові Синоду від 20 вересня.

Наголошується, що дане рішення було прийнято у світлі останніх подій, пов'язаних з направленням Константинопольським Патріархатом своїх екзархів на канонічну територію Української Православної Церкви.

Під головуванням митрополита Східно-Американського і Нью-Йоркського Іларіона у роботі виїзного засідання Синоду в Лондоні і затвердженні зазначеної постанови взяли участь: архієпископи Берлінський і Німецький Марк, Сан-Франциський і Західно-Американський Кирил, Монреальський і Канадський Гавриїл, Чиказький і Середньо-Американський Петро; єпископи Манхеттенський Микола і Сакраментський Іриней.