У Святогірській лаврі відбулися урочистості на честь Собору місцевошанованих святих

У Свято-Успенській Святогірській лаврі 24 вересня відбулися урочистості на честь Собору Святогірських святих.

Як повідомляє прес-служба Святогірської лаври, цього року виповнилося 10 років із дня прославлення Собору преподобних отців, які у Святих Горах на Донці просіяли. До Собору Святогірських отців увійшли 17 святих: святитель Іларіон, єпископ Крутицький, преподобні Тадей, Рафаїл, Арсеній, Герман, Софроній, Феодосій, Купріян, Іоаннікій, Лонгин та Ісаакій, преподобний Іоанн Затворник, преподобносповідники Йоїл, Трифон, Михаїл та Іоанн, преподобний Феофіл, Христа ради юродивий.

Увечері 23 вересня у Святогірській лаврі служилося всенічне бдіння, яке звершили п'ять архієреїв.

У саме свято богослужіння в обителі почалися з 5.00 в Покровському храмі, де була звершена рання Божественна літургія.

Потім в 7.00 був відслужений водосвятний молебень святим преподобним отцям Святогірським, який очолив митрополит Святогірський Арсеній.

Під час богослужіння прозвучали молитви про мир в Україні та про збереження єдності Святого Православ'я.

По закінченні Божественної літургії відбувся урочистий хресний хід з іконою Собору преподобних отців Святогорських на монастирську площу, де також звершили молебень Святогірським святим.