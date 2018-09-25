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У Святогірській лаврі відбулися урочистості на честь Собору місцевошанованих святих

15:54, 25 вересня 2018
Православ`я
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У Святогірській лаврі відбулися урочистості / svlavra.church.ua

Як повідомляє прес-служба Святогірської лаври, цього року виповнилося 10 років із дня прославлення Собору преподобних отців, які у Святих Горах на Донці просіяли. До Собору Святогірських отців увійшли 17 святих: святитель Іларіон, єпископ Крутицький, преподобні Тадей, Рафаїл, Арсеній, Герман, Софроній, Феодосій, Купріян, Іоаннікій, Лонгин та Ісаакій, преподобний Іоанн Затворник, преподобносповідники Йоїл, Трифон, Михаїл та Іоанн, преподобний Феофіл, Христа ради юродивий.

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Увечері 23 вересня у Святогірській лаврі служилося всенічне бдіння, яке звершили п'ять архієреїв.

У саме свято богослужіння в обителі почалися з 5.00 в Покровському храмі, де була звершена рання Божественна літургія.

Потім в 7.00 був відслужений водосвятний молебень святим преподобним отцям Святогірським, який очолив митрополит Святогірський Арсеній.

Під час богослужіння прозвучали молитви про мир в Україні та про збереження єдності Святого Православ'я.

По закінченні Божественної літургії відбувся урочистий хресний хід з іконою Собору преподобних отців Святогорських на монастирську площу, де також звершили молебень Святогірським святим.

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