Митрополит Никодим передав частину мощей святого священномученика Павла Житомирського собору в Маямі

Митрополит Никодим разом із митрополитом Симеоном 24 вересня очолили літургію у соборі на честь блаженної Матрьони Московської у Маямі (США). Архієреям співслужили місцеві священослужителі, повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ. Напередодні митрополити звершили у цьому храмі святкову Всенічну. Наприкінці богослужіння, вітаючи присутніх із воскресним днем митрополит Никодим передав собору частичку мощей святого священомученика Павла Житомирського.

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