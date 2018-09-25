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Митрополит Никодим передав частину мощей святого священномученика Павла Житомирського собору в Маямі

13:08, 25 вересня 2018
Православ`я
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Архієреї УПЦ у Маямі / zhytomyr-eparchy.com.ua

Митрополит Никодим разом із митрополитом Симеоном 24 вересня очолили літургію у соборі на честь блаженної Матрьони Московської у Маямі (США).

Архієреям співслужили місцеві священослужителі, повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.

Напередодні митрополити звершили у цьому храмі святкову Всенічну.

Наприкінці богослужіння, вітаючи присутніх із воскресним днем митрополит Никодим передав собору частичку мощей святого священомученика Павла Житомирського.

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