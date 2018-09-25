Митрополит Антоній - про головний закон життя (рос.)

За отвлекающими нас событиями, постоянно меняющимися перспективами легко потерять ощущение реальности. А ведь именно настоящее является главным нашим достижением.

Без осознанного проживания сегодняшнего дня не исполняется главный закон – закон любви. Любви к жизни.

Мы пропускаем настоящее мгновение и при этом теряется связь между прошлым и будущим.

Такое пренебрежение к сегодняшнему дню, к истинным богатствам жизни, выразительности мира лишает человека красоты проживания, великолепия, делает скудным внутренний мир.

Обрывается длинная связующая нить мыслей, душевной работы и внутренних переживаний. Образуются дыры и пробелы, ничем не восполнимые.

Со временем может ничего и не остаться в памяти, кроме суеты и сутолоки серых лиц.

Так, незаметно и бесследно, меркнет бесконечная радость постоянных открытий.

Из-за нашей лени или невежества мы теряем жизнь: миг за мигом ускользает от нас, оставаясь невидимым и непрочувствованным.

Осень

Чем больше живешь, тем яснее понимаешь, что жизнь неисчерпаема, она не закончится никогда, никогда не перестанет восхищать и радовать.

Осенняя грусть удивительно соединяется с легкостью на душе, с простыми и ясными мыслями.

Сухие каштановые листья, мерцающие осенние звезды, свинцовое небо, косой дождь – все это настраивает на более глубокие размышления, на желание проникать в тайники своей души.

Природа вытаскивает из человека все истинное, настоящее. Она не реагирует на наносное, но взывает к сердцу, к тому, что мы глубоко прячем в нем.

А мы ничего так глубоко не прячем, как нашу суть, истинное лицо. Может быть, потому что это самое драгоценное, что есть у нас, и оно не выносит даже малого осмеяния, доброй шутки и уж точно прикосновения равнодушных людей.

Все внутренне устройство человека создано для общения с Творцом. И это общение не нуждается в свидетелях и массовке. Если оно отсутствует в жизни человека, то неизбежно следуют поломки, искажения, смерть. И ничего страшнее этого быть не может.

В двигателе автомобиля, к примеру, существует ряд систем, которые помогают ему выполнять главную задачу – преобразовывать топливо в движущую силу, так же и все построение человека ориентировано на получение энергии свыше как преображающей и запускающей разнообразные процессы силы, при которых становится возможным перерождение в нового человека.

Без Божественных энергий человек не способен двигаться и развиваться.

Главное, он не может получать удовольствие от жизни.

Так как подлинное бытие и наслаждение жизнью состоит в пребывании в Боге, а значит, только молясь, беседуя с Господом, мы живем реальной жизнью. Мы живем!

Все остальное время пропадает и исчезает в небытии.

Крест

Очень важно научиться правильно и беспристрастно соотносить себя с Богом.

Только Ему дано право определять, какой крест предстоит нести человеку в земной жизни.

Земная жизнь, определяемая Промыслом Божиим, и есть крестоношение – единственный путь в небесные обители. И вечная жизнь с Богом требует от человека такого крестоношения - перерождения, способности жить в инобытии. Именно таким опытом в земной жизни является молитва.

Только в молитве – общении с Творцом – возможно соприкосновение с абсолютной святостью, чистотой, смирением, добром.

Путь молитвы и перерождения не прост, но ведь жить вечно с Воскресшим Христом Спасителем сможет только тот, кто с Ним сораспялся.

Когда в наше сердце прольется свет Воскресшего Бога, тогда наша жизнь заиграет совсем иными красками и обретет глубину и смысл, тогда страдания, которые мы испытываем, послужат нам во спасение.

Потому что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою (Мф. 20:28) для спасения Своих чад.

"Православная жизнь"