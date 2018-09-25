Сьогодні відбудеться засідання Священного Синоду УПЦ

Сьогодні, 25 вересня, відбудеться чергове засідання Священного Синоду УПЦ, під час якого будуть розглянуті поточні питання з життя Церкви.

Перед початком засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, в Аннозачатіївському храмі Києво-Печерської лаври митрополит Павел звершив Божественну літургію, за якою молилися Предстоятель, члени Священного Синоду, а також представники єпископату УПЦ, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ.

Після богослужіння архієреї на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм вирушили до могили Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана, +2014), щоб вшанувати пам’ять спочилого Предстоятеля Української Православної Церкви.

Попереднє засідання Синоду відбулося 25 травня.