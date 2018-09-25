На Закарпатті відбувся благодійний фестиваль духовної пісні на підтримку онкохворих дітей

В Іршаві на Закарпатті 23 вересня відбувся фестиваль духовної пісні «Покрий мене, о Божа Мати».

Пісенний проект був благодійним, направленим на допомогу онкохворим діткам онкогематологічного відділення Обласної дитячої лікарні в місті Мукачево, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

Фестиваль проходив з благословення керуючого Мукачівською єпархією, митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора.

Участь у фестивалі взяли хори та хорові колективи Іршави, Мукачева, Ужгорода, тощо.

На початку дійства з архіпастирським словом до гостей фестивалю звернувся владика Феодор.

У своєму слові архіпастир висловив подяку організатору фестивалю, насельнику Свято-Іоанно-Богословського чоловічого монастиря с. Сільце архімандриту Агапіту (Шпиняк) та всім учасникам за незабутні миті духовної радості, які вони подарували всім присутнім.