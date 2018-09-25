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На Закарпатті відбувся благодійний фестиваль духовної пісні на підтримку онкохворих дітей

08:29, 25 вересня 2018
Православ`я
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На Закарпатті відбувся благодійний фестиваль духовної пісні / m-church.org.ua

Пісенний проект був благодійним, направленим на допомогу онкохворим діткам онкогематологічного відділення Обласної дитячої лікарні в місті Мукачево, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

/ m-church.org.ua

Фестиваль проходив з благословення керуючого Мукачівською єпархією, митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора.

Участь у фестивалі взяли хори та хорові колективи Іршави, Мукачева, Ужгорода, тощо.

/ m-church.org.ua

На початку дійства з архіпастирським словом до гостей фестивалю звернувся владика Феодор. 

У своєму слові архіпастир висловив подяку організатору фестивалю, насельнику Свято-Іоанно-Богословського чоловічого монастиря с. Сільце архімандриту Агапіту (Шпиняк) та всім учасникам за незабутні миті духовної радості, які вони подарували всім присутнім.

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