Одеські священики допомогли відкрити та облаштувати спортзал для ув'язнених на території СІЗО

Трудами духовенства Одеської єпархії УПЦ та співробітників Одеського слідчого ізолятора на території СІЗО відкрито спортзал.

У понеділок, 24 вересня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, у результаті спільної роботи духовенства єпархії та співробітників соціального відділу Одеського слідчого ізолятора на території СІЗО був відкрив спортзал. Про це повідомляє "Православна Одеса".

"Тепер у затриманих з'явиться більше можливостей для занять спортом та проведення спортивних заходів", - зазначили в єпархії.