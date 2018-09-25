Одеські священики допомогли відкрити та облаштувати спортзал для ув'язнених на території СІЗО
01:14, 25 вересня 2018Православ`я
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Одеські священики допомогли відкрити і облаштувати спортзал для ув'язнених / eparhiya.od.ua
Трудами духовенства Одеської єпархії УПЦ та співробітників Одеського слідчого ізолятора на території СІЗО відкрито спортзал.
У понеділок, 24 вересня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, у результаті спільної роботи духовенства єпархії та співробітників соціального відділу Одеського слідчого ізолятора на території СІЗО був відкрив спортзал. Про це повідомляє "Православна Одеса".
"Тепер у затриманих з'явиться більше можливостей для занять спортом та проведення спортивних заходів", - зазначили в єпархії.
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