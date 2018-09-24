Столичний Свято-Пантелеімонівський храм на ДВРЗ відзначив престольне свято

У день вшанування ікони Божої Матері «Зимненська», 24 вересня, храм святого великомученика і цілителя Пантелеймона на столичному ДВРЗ святкує своє друге престольне свято.

Цього дня Божественну літургію у храмі звершив вікарій Київської Митрополії єпископ Баришівський Віктор, повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.

Після читання Євангелія єпископ Віктор звернувся до пастви зі словом, у якому акцентував увагу на особливу допомогу Божої Матері у нашому житті.

Під час богослужіння була піднесена молитва за мир в Україні.

У кінці літургії владика привітав прихожан та настоятеля з престольним святом від імені Блаженнішого Митрополита Онуфрія та закликав на всіх Боже благословення.