Православні Волині вшанували Зимненську ікону Божої Матері

У день святкування Зимненської ікони Божої Матері, 24 вересня, у Святогірському Зимненському Успенському ставропігійному жіночому монастирі була звершена святкова Божественна літургія.

Богослужіння очолив намісник Києво-Печерсько лаври, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, повідомляється на сайті обителі.

Разом з єпископами молилися священики та віряни з Волині та усієї України.

Зі словом повчання до паломників звернувся митрополит Павел. Він зауважив, що "Пресвята Діва не перестає творити чудеса зцілень та допомоги усім, хто щирим серцем звертається до Неї". Митрополит також подякував ігумені та сестрам монастиря, за іх щоденний подвиг молитви та труди з відродження тисячолітньої обителі.

Богослужіння супроводжував спів студентів КДАіС під керівництвом архімандрита Романа (Підлубняка).

"Цьогоріч хоч і погода була досить прохолодною, але це не стало на заваді прочанам та паломникам котрі зібрались у обитель не тільки з Волині а й з інших областей України", ідеться у повідомленні на сайті обителі.