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У Богодухові під Харковом відкрили новий дерев'яний храм на честь Святого Духа

19:24, 24 вересня 2018
Православ`я
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Під Харковом освятили храм УПЦ / eparchia.kharkov.ua

Звершив чин великого освячення храму в місті Богодухові та першу Божественну літургію у новоосвяченому храмі митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, повідомляє сайт Харківської єпархії УПЦ.

/ eparchia.kharkov.ua

Серед вірян, які молилися за богослужінням, були благодійники, будівельники та "благоукрасителі" нового храму.

/ eparchia.kharkov.ua

На сугубій єктенії була звершена молитва про мир в Україні.

/ eparchia.kharkov.ua

У дар новоосвяченому храму правлячий архіпастир передав у дар ікону Пресвятої Богородиці, подякував настоятелю, благодійникам і віруючим за труди у зведенні храму. Потім владика вручив церковні нагороди.

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