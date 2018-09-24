У Богодухові під Харковом відкрили новий дерев'яний храм на честь Святого Духа

У неділю, 23 вересня, під Харковом відкрили новий дерев'яний храм УПЦ на честь Святого Духа.

Звершив чин великого освячення храму в місті Богодухові та першу Божественну літургію у новоосвяченому храмі митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, повідомляє сайт Харківської єпархії УПЦ.

Серед вірян, які молилися за богослужінням, були благодійники, будівельники та "благоукрасителі" нового храму.

На сугубій єктенії була звершена молитва про мир в Україні.

У дар новоосвяченому храму правлячий архіпастир передав у дар ікону Пресвятої Богородиці, подякував настоятелю, благодійникам і віруючим за труди у зведенні храму. Потім владика вручив церковні нагороди.