У Фейсбуці православні УПЦ висловилися щодо петиції про передачу Києво-Печерської лаври державі

Центр інформації Української Православної Церкви на своїй офіційній сторінці в Facebook запропонував користувачам мережі висловити свої думки щодо петиції на сайті Кабінету Міністрів України про скасування безоплатного користування УПЦ будівлями і спорудами Свято-Успенської Києво-Печерської лаври та передачу їх у державну власність.

Свою думку на запропоновану тему висловили мешканці різних регіонів України, а також віруючі з-за кордону.

Станом на 24 вересня понад 67 % користувачів висловилися проти такої петиції, категорично проти - ще 21%. "За" - 3%. Близько 9 % зізналися, що не мають чіткої позиції з цього питання, або не бажають її висловлювати.

Більшість користувачів вважає, що подібні петиції не мають права на існування, адже за Конституцією України Церква має бути відокремлена від держави.

«Парадокс і біда в тому, що петицію можуть підписувати люди, які фактично нецерковні, невіруючі і не мають морального відношення до святинь. Втручання, порушення ст. 11 і ст. 35 нашої Конституції України - очевидне», - написав Сергій Сухолотюк.

Інші користувачі мережі Фейсбук зазначають, що вирішення церковних питань має відбуватися у середовищі вірян, тому не може бути винесено на обговорення на сайті Кабміну.

«Церква не належить уряду, вона належить народу Божому», - вважає Лариса Карбовська.

Зареєстрована петиція про передачу Києво-Печерської лаври державі у багатьох користувачів соцмереж викликала також паралелі з історичними подіями сторічної давнини.

«Це неприпустимо. Лавру заснували монахи i Лавра для молитви та чернечого життя, а передача Лаври у державну власність - це комунізм. Таке вже бачили. I нічого доброго з того не було. I де ж тут "декомунізація"?», - запитує Анна Ареф’єва.

«Це вже було у 1917 році, хоча з іншими декораціями та під іншими гаслами. Це спроба узаконити беззаконня. Лаври - місця молитви ченців та вірян, які розбудовували саме вони, а не держава та політикум», - написала Оксана Тичинська.

Називаючи гріхом ідею передачі Лаври державі, більшість з православних опитаних готові відстоювати свою святиню.

«Упаси Боже, хоч щось у Церкві відняти, і соте покоління не відмиється від такого гріха», - написала Юлія.

«Хтось навмисно розпалює ненависть. Інакше це ніяк не назвати», - вважає Віталій Дідевич.

«Нічого вони не зможуть, може бути, віруючих знову почнуть утискати, але віру нашу ми збережемо, і не тільки в душі. Добре б і святині зберегти», - зазначила Аліса Бикова.

«Зрозуміло, що і я проти цього! Якщо цей закон приймуть - буде пролито багато крові», - вважає Сергій Шаболдин.