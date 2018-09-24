З Вільнюса на Закарпаття привезли мощі святих

На прохання митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора, з благословення митрополита Віленського і Литовського Іннокентія для двох кафедральних соборів Мукачівської єпархії були передані частинки мощей святих мучеників Віленських: Антонія, Іоанна і Євстафія.

Святі мощі згаданих святих знаходяться у Свято-Духівському монастирі Вільнюса (Литва), повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

Доставив частинки мощей священнослужитель Ужгородського кафедрального собору – протоієрей Максим Журавель.

Відтепер вклонитися святиням можна в двох соборах єпархії: на честь "Почаївської" ікони Божої Матері в Мукачево та Свято-Хрестовоздвиженському - в Ужгороді.