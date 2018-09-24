У Бахмуті побудують храм у домонгольському стилі, форма купола буде нагадувати військовий шолом
У Бахмуті митрополит Митрофан та єпископ Спиридон освятили закладний камінь храму на честь святого мученика Георгія Побідоносця.
Також була закладена капсула, повідомляє прес-служба Горлівської єпархії УПЦ.
Після освячення каменя митрополит Митрофан звернувся до городян з проповіддю, в якій побажав, щоб цей храм став їх провідником до Христа:
«Цей храм будується вже не один рік. Ми сьогодні молилися про те, щоб будівництво успішно завершилося. Дай Бог, щоб для кожного з тут присутніх і ще для багатьох людей, які поки не знайшли дорогу до Бога, він став вірним орієнтиром, тією віхою, яка допомогла б знайти дорогу до Христа».
Будівництво Георгіївського храму почалося в 2012 році на місці колишнього пришкільного саду. Храм у домонгольському стилі матиме площу в 300 квадратних метрів і буде заввишки 27 метрів. Форма купола буде нагадувати військовий шолом.
Споруджуваний храм розташований у центрі селища на вулиці Дружби, 9а. Поряд з 2004 року діє тимчасовий храм-вагончик. За кожним богослужінням присутні до ста осіб, стіни тимчасового храму ледь вміщають усіх молільників.
Після завершення фундаменту нової церкви приступили до зведення стін. Вже готово близько семи метрів цегляної кладки.