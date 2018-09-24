В Олександрії православні звершили хресний хід з іконою Божої Матері «Всецариця»

У храмі на честь Різдва Христового в Олександрії перед святим образом Богородиці «Всецариця» був відслужений водосвятний молебень з акафістом, по закінченню якого, за місцевою традицією, був звершений хресний хід.

У хресному ході взяли участь як прихожани, так і учасники духовно-просвітницького центру «Феоферос», повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.

Благословення і окроплення Святою водою отримали працівники поліклініки, тубдиспансеру, наркодиспансеру, вихованці та співробітники дитячих садків, загальноосвітньої школи №10.