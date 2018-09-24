Патріарх Варфоломій сказав, коли українська Церква отримає автокефалію

Патріарх Варфоломій заявив, що відправив повідомлення усім сторонам про те, що Україна отримає автокефалію.

Про це він сказав 23 вересня, звершуючи Божественну літургію в Церкві святого Фоки в Стамбулі, повідомив заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко на своїй сторінці у Facebook, цитуючи видання fanarion.blogspot.com.

«У присутності представника Чеської православної церкви вселенський патріарх сказав, що церква Чехії та Словаччини - новітніша з автокефальних церков, яку Вселенський патріархат проголосив автокефальною у 1998 році. Зараз настала черга України, яка отримає статус автокефалії, який, я сподіваюсь, надовго, незважаючи на існуючі реакції, і це буде тому, що це її право.

Це її право на отримання статусу автокефалії, а з іншого боку, це право, та дійсно виключне право, нашого Вселенського патріархату надавати автокефалію усім новим православним церквам…», - сказав Патріарх Варфоломій.