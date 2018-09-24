В УПЦ помолились за упокій душі митрополита Іринея (Семко) у роковини його смерті

У роковини смерті митрополита Іринея (Семко), керуючого Ніжинською єпархією, 23 вересня, у Покровському Красногорському жіночому монастирі, де знаходиться могила спочилого архіпастиря, було звершено Божественну літургію.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Ніжинської єпархії.

Літургію у Покровському соборі обителі очолив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній. Йому співслужили представники єпископату та духовенства.

Після завершення літургії відбулося служіння панахиди за упокій душі владики Іринея та освячення новоспорудженого надгробного хреста на могилі спочилого архіпастиря.

Наприкінці заупокійних богослужінь сестрами обителі для всіх присутніх було влаштовано поминальну трапезу.

Цього ж дня в Миколаївському кафедральному соборі Ніжина також було звершено панахиду, за якою молилися чисельні прихожани.